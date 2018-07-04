Глава «Натали Турс» обвинил в бедах компании успехи сборной России по футболу

Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев считает, что финансовую стабильность его компании дополнительно пошатнул успех российской сборной на мундиале. Об этом он 4 июля заявил в интервью РБК.

«Мы стали замечать падение продаж начиная с середины апреля, в первую очередь это коснулось европейских направлений — там, где у нас и стали возникать проблемы. Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке и по оценке наших коллег дополнительное падение продаж составило более 40%», — пояснил Воробьев.

По словам президента «Натали Турс», они пытались исправить ситуацию, но это привело к новым убыткам. Еще одной причиной бизнес-неудач Воробьев назвал «стабильно дешевый» рубль. Тем не менее он отверг предположение о том, что туристический бизнес в России терпит крах, так как проблема коснулась лишь «Натали Турс», которая специализируется на турах в Европу.

Ранее 4 июля компания объявила об аннулировании все путевок из-за «негативной информации».

Отметим, проблемы испытывает далеко не только «Натали Турс». Так, накануне прекратил свою деятельность туроператор DSBW-Tours. В Петербурге еще в июне закрылся туроператор «Матрешка Тур». Его клиенты уже запросили свыше 5 миллионов рублей компенсации. Ранее компания продала «Аврору БГ», чтобы расплатиться с туристами. Этот оператор специализировался на болгарском направлении. Сама «Аврора» уже тоже испытывает проблемы — ей пришлось приостановить чартерную программу.