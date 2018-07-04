«Патриот № 1» Петербурга стал фигурантом уголовного дела
Учредитель военно-патриотической организации «Красная звезда» Павел Бараненко получил уголовное дело за танковый фестиваль «Боевая сталь». Платный аттракцион травмировал посетителей. Бараненко предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг.
Информацию об уголовном деле на основателя «Красной звезды» предоставила прокуратура Санкт-Петербурга. Как следует из ответа надзорного ведомства, поступившего 3 июля в Госдуму на запрос депутата Михаила Романова, Следственный комитет Приморского района 19 июня 2018 года предъявил Бараненко обвинение и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По версии следствия, учредитель «Красной звезды» Павел Бараненко в апреле – мае 2018-го организовал военно-исторический фестиваль в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Он же инициировал интерактивную выставку образцов военной техники, посетителям за плату 300 рублей предлагалось проехать на модели танка Т-60 вне кабины.
«В ходе оказания услуги 29 апреля три пассажира не удержались на танке, упали на землю. Два человека получили телесные повреждения», – указано в ответе исполняющего обязанности прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова. Один из пассажиров, Петр Назаров, попал под танк.
Статья 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предусматривает лишение свободы до двух лет.
«Красная звезда» считается ключевым игроком Петербурга на рынке коммерческого патриотизма.
В 2013-м организация получила подряд на салют по случаю 70-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Его широко рекламировал комитет по молодежной политике Смольного. Салюта не было, стороны обвинили друг друга.
В 2012 году Бараненко попал под уголовное дело о хранении оружия. На базе «Красной звезды» в Петергофе полиция нашла настоящую противотанковую пушку «Рапира». Дело прекратили.
В октябре 2017 года наряд ДПС остановил армейский грузовик с оружием. Он следовал из «Красной звезды» на мероприятие. Следствие УМВД Невского района возбудило уголовное дело по статье 222.1 УК «Незаконное хранение оружия». Оперативное сопровождение осуществляют отдел по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ Петербурга и области и «оружейный» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД. В январе 2018 года прошел обыск в доме Павла Бараненко. У него нашли самодельные взрывные устройства, минометную мину, артснаряд, патроны, массогабаритные макеты автомата Калашникова. Арсенал затмила другая находка – двухметровый нильский крокодил, который живет в подвале у Бараненко. Прокуратура Петербурга не нашла способов вызволить животное и оставила его хозяину на ответственное хранение.