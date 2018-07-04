«Патриот № 1» Петербурга стал фигурантом уголовного дела

Учредитель военно-патриотической организации «Красная звезда» Павел Бараненко получил уголовное дело за танковый фестиваль «Боевая сталь». Платный аттракцион травмировал посетителей. Бараненко предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг.

Информацию об уголовном деле на основателя «Красной звезды» предоставила прокуратура Санкт-Петербурга. Как следует из ответа надзорного ведомства, поступившего 3 июля в Госдуму на запрос депутата Михаила Романова, Следственный комитет Приморского района 19 июня 2018 года предъявил Бараненко обвинение и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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По версии следствия, учредитель «Красной звезды» Павел Бараненко в апреле – мае 2018-го организовал военно-исторический фестиваль в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Он же инициировал интерактивную выставку образцов военной техники, посетителям за плату 300 рублей предлагалось проехать на модели танка Т-60 вне кабины.

«В ходе оказания услуги 29 апреля три пассажира не удержались на танке, упали на землю. Два человека получили телесные повреждения», – указано в ответе исполняющего обязанности прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова. Один из пассажиров, Петр Назаров, попал под танк.

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Статья 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предусматривает лишение свободы до двух лет.

«Красная звезда» считается ключевым игроком Петербурга на рынке коммерческого патриотизма.

В 2013-м организация получила подряд на салют по случаю 70-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Его широко рекламировал комитет по молодежной политике Смольного. Салюта не было, стороны обвинили друг друга.

В 2012 году Бараненко попал под уголовное дело о хранении оружия. На базе «Красной звезды» в Петергофе полиция нашла настоящую противотанковую пушку «Рапира». Дело прекратили.

В октябре 2017 года наряд ДПС остановил армейский грузовик с оружием. Он следовал из «Красной звезды» на мероприятие. Следствие УМВД Невского района возбудило уголовное дело по статье 222.1 УК «Незаконное хранение оружия». Оперативное сопровождение осуществляют отдел по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ Петербурга и области и «оружейный» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД. В январе 2018 года прошел обыск в доме Павла Бараненко. У него нашли самодельные взрывные устройства, минометную мину, артснаряд, патроны, массогабаритные макеты автомата Калашникова. Арсенал затмила другая находка – двухметровый нильский крокодил, который живет в подвале у Бараненко. Прокуратура Петербурга не нашла способов вызволить животное и оставила его хозяину на ответственное хранение.