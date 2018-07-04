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04.07.2018 16:23

Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться

О возмутительном инциденте, случившемся в Орле, сообщают 4 июля местные соцсети и СМИ.
Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться

Инцидент произошёл 3 июля, а в ночь на четвертое о нём рассказали в группе «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «ВКонтакте». По словам очевидцев, около обувной фабрики трамвай №4 протаранил автомобиль и скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД организовали преследование и вскоре остановили трамвай. Вагоновожатая была задержана. По словам очевидцев, и она сама, и кондуктор были пьяны.

Смотреть в новом окне ДТП ОРЕЛ и автохамы/vk.com

Женщину уже уволили по статье, рассказал сегодня «Орловским новостям» помощник гендиректора МУП «ТТП» по связям с общественностью Леонид Агибалов.

«В семье не без урода. Выпила водки, совершила ДТП. Это вопиющий случай. И водителя мы увольняем по статье», – заявил Агибалов.

Скорее всего, водитель выпила уже в дороге: предрейсовую проверку она прошла нормально. Судьба кондуктора пока не решена. С ним будут разбираться на совещании, которое проводится на предприятии раз в неделю. «Если факт подтвердится, то кондуктор также будет уволен», – уточнил Агибалов.

Проверку по факту ДТП проводит и ГИБДД.


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