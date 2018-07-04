Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться
Инцидент произошёл 3 июля, а в ночь на четвертое о нём рассказали в группе «ДТП ОРЕЛ и автохамы» «ВКонтакте». По словам очевидцев, около обувной фабрики трамвай №4 протаранил автомобиль и скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД организовали преследование и вскоре остановили трамвай. Вагоновожатая была задержана. По словам очевидцев, и она сама, и кондуктор были пьяны.
Женщину уже уволили по статье, рассказал сегодня «Орловским новостям» помощник гендиректора МУП «ТТП» по связям с общественностью Леонид Агибалов.
«В семье не без урода. Выпила водки, совершила ДТП. Это вопиющий случай. И водителя мы увольняем по статье», – заявил Агибалов.
Скорее всего, водитель выпила уже в дороге: предрейсовую проверку она прошла нормально. Судьба кондуктора пока не решена. С ним будут разбираться на совещании, которое проводится на предприятии раз в неделю. «Если факт подтвердится, то кондуктор также будет уволен», – уточнил Агибалов.
Проверку по факту ДТП проводит и ГИБДД.