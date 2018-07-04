ЗакС отклонил референдум о судьбе парка Интернационалистов «за неопределенность»

Петербургское Законодательное собрание отклонило очередную попытку организовать в городе референдум о судьбе парка Интернационалистов, передает 4 июля корреспондент «Фонтанки». В попытке жителей Купчино уберечь парк от застройки нашли «неопределенность».

Депутаты рассмотрели, соответствует ли законодательству вынесенный на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600, указан на прилагаемой схеме)?». С инициативой спросить мнение горожан о судьбе парка выступило петербургское отделение «Партии Роста».

Как пояснила депутат Оксана Дмитриева, речь идет о строительстве на территории парка Интернационалистов океанариума, который фактически станет торгово-развлекательным комплексом. Участок был выведен из состава зеленых насаждений в 2010 году. Между тем организаторы референдума собрали 10 тысяч подписей противников проекта.

Юридическое управление ЗакСа вынесло заключение о «дефекте» вынесенного на голосование вопроса, в котором нашли неопределенность, в частности в понятии «вернуть в состав». Как пояснил глава комитета по законодательству Денис Четырбок, эта фраза предполагает несколько юридически возможных вариантов действий. Например, она может подразумевать расторжение договора аренды участка с ООО «Оптима». Аренда относится к сфере гражданского права, а следовательно – к прерогативе Российской Федерации, а не Петербурга.

В итоге парламентарии согласились с выводами юристов.

Депутат Максим Резник захотел поставить вопрос на поименное голосование, но это предложение поддержали только 10 его коллег.

Вынесенный на референдум вопрос признали не соответствующим законодательству 30 депутатов, против выступили 10, воздержался 1. Еще 9 народных избранников, присутствовавших в зале, голосовать не стали. Итоги голосования вызвали некоторое недоумение в среде парламентариев, поэтому они решили переголосовать. Со второй попытки результат был таким: за — 29, против – 2, воздержался -1. Такой итог понравился депутатам еще меньше, и они проголосовали в третий раз. За — 34, против 10, воздержался 1. На этом решено было остановиться — референдум не устоял.