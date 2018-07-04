Коммунальщики в Самаре попросили горожан принимать душ вдвоем из-за потребностей гостей мундиаля

Компания «Самарские коммунальные системы» (СКС), которая арендует имущество местного водоканала, объяснила падение давления воды в трубах приездом тысяч гостей мундиаля.

Как говорится в заявлении компании от 4 июля, из-за установившейся жары в городе увеличилось потребление холодной воды. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни.

«Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, также потребляющие воду. В районах, где СКС провели модернизацию насосных станций, давление воды в домах остается постоянным. В некоторых районах в часы наибольшего разбора ощущается некоторое падение давления. Экономьте воду – принимайте душ вдвоем», – советуют коммунальщики.

СКС – дочка группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. В 2012 году по итогам открытого конкурса она получила право аренды систем водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия «Самараводоканал» сроком на 35 лет.

Напомним, что Самара принимает шесть игр чемпионата мира по футболу – 2018. 25 июня на местном стадионе сыграли сборные России и Уругвая. А 7 июля там ожидается матч 1/4 финала между командами Англии и Швеции.