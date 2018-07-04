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04.07.2018 14:16

Петербургские гребцы с инвалидностью взяли восемь медалей на ЧР

Команда паралимпийцев из Северной столицы приняла участие в чемпионате России по академической гребле, который прошел в Москве. Петербуржцы вернулись с восемью медалями, три из которых – золотые.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в соревнованиях принимали участие более 30 спортсменов из 8 регионов страны. Гонки проводились на дистанции в 2000 метров. Петербургские спортсмены состязались в 8 классах. Итог: три «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы».

Золото в паралимпийском классе «четверка с рулевым» (mix – смешанная команда) взяли петербуржцы Евгений Борисов и Махов Вячеслав вместе со спортсменками из Липецка, Москвы и Московской области.

В женской борьбе «двоек» первое место у Валентины Жагот (к слову, серебро у команды также благодаря участию Валентины в классе «четверка» (mix)) и Натальи Муровцевой.

Евгений Борисов вместе с Викторией Лаврентьевой из Липецка взяли золото в аналогичном, но смешанном (mix) классе.

Золотые победы помогли всем спортсменам попасть в сборную команды России для дальнейшей подготовки к чемпионату мира. Он пройдет в сентябре 2018 в Болгарии.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто поддерживает петербургских паралимпийцев.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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