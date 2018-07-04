Полиция ищет фаната, отметившего победу российской сборной кражей золотой таблички у подмосковных следователей

После победы России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира неизвестные украли табличку с управления Следственного комитета по Московской области. Металлическую вывеску золотого цвета оценили в 13 тысяч рублей. Полиция возбудила дело о мелкой краже и ищет злоумышленника.

В соцсетях тем временем появляются фотографии с трофеем. На фоне украденной золотой таблички главка фотографируются не только счастливые российские фанаты, но и иностранные болельщики.

Фото: соцсети/TJournal

В Петербурге победу российской сборной отметили не менее шумно и весело, но обошлось без преступлений. Зато даже в Мариинском театре в тот день зрителям разрешили покричать.

Напомним, Россия 1 июля обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля.