Эрмитаж отказался от многомиллионных претензий к своему бывшему заместителю директора

Государственный Эрмитаж отзывает гражданский иск по делу о махинациях при реставрации Запасного дома Зимнего дворца. Экс-заместитель директора Михаил Новиков и управляющий компании «Балтстрой» возместили ущерб.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 4 июля Куйбышевский суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы строительного блока в дирекции Эрмитажа Михаила Новикова и управляющего компании «Балтстрой» Александра Коченова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при реставрации Запасного дома музея были похищены 30,6 млн рублей.

Ограниченный домашним арестом Новиков и находящийся под подпиской о невыезде Коченов на Караванную прибыли с опозданием. Зал на повышенное внимание публики рассчитан не был. Судья Кирсанова вести заседание в толпе не пожелала, и дверь захлопнули, когда сидячие места в зале закончились.

Дело слушалось в особом порядке, обвиняемые вину признали, ущерб возместили. Как рассказала «Фонтанке» адвокат Коченова Натэла Пономарева, ее клиент выплатил 600 тысяч рублей. Новиков также расплатился, и представитель потерпевшей стороны заявила ходатайство об отзыве гражданского иска. Процесс по уголовному делу продолжается.

Переоборудование здания на Дворцовой, 30, под лабораторно-хранительский и административный корпус Эрмитаж начал в 2012 году. Первоначальная сумма контракта превысила миллиард, но в бюджет не уложились. В мае 2016-го стоимость работ выросла на 140 миллионов и заинтересовала Счетную палату. К 2017-му реконструкция требовала уже 2,4 миллиарда, в марте подключилась ФСБ. Хищение 30,6 миллиона вменили заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову и управляющему компанией-подрядчиком «Балтстрой» Александру Коченову. Он же фигурировал в так называемом «деле реставраторов». Тогда речь шла о миллионных хищениях на контрактах Минкульта. За это Коченов, как и его начальник Дмитрий Сергеев, получили условные сроки.