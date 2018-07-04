В ДТП с автобусом ФИФА на Маршала Казакова пострадали люди

О серьёзной аварии с участием автобуса с маркировками ФИФА в Санкт-Петербурге сообщают в соцсетях.

Инцидент произошёл ещё в субботу, 30 июня, около 7 часов утра, на улице Маршала Казакова напротив рынка «Юнона», а сегодня, 4 июля, петербурженка Юлия рассказала о нём в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По её словам, пострадали двое: водитель разбитой легковушки и его пассажир – супруг Юлии. Водителя они сейчас ищут и просят откликнуться очевидцев.

«Телефон был разряжен, такси не вызвать, и муж решил поймать попутку. Что случилось дальше, вы видите: машина врезалась в припаркованный автобус ФИФА. Водитель скрылся с места аварии. Муж остался в машине без сознания с тяжёлыми травмами, – пишет Юлия. – Машина – серая «Мазда» (номер не могу уточнить). Известно, что была пригнана несколько недель назад из Москвы. Скорее всего, владелец из Красносельского [или] Кировского района (был замечен в этих районах). Что удалось узнать: мужчина, на вид лет 30, славянская внешность, короткие светлые волосы, худощавый, рост около 180 (плюс минус), лицо было в крови».

Обстоятельства ДТП выясняются.