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04.07.2018 13:22

Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.

Российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Имя Алексея Петровича Маресьева вписано в отечественную историю благодаря мужеству, которое он проявил в годы Великой Отечественной войны. Вследствие тяжёлого ранения, полученного на фронте, А.П. Маресьеву ампутировали обе ноги, однако легендарный лётчик вернулся на фронт и продолжил отважно сражаться за Родину. За свои заслуги он был удостоен звания Героя Советского Союза. Именно его фигура стала прототипом главного героя «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого. 

Аэрофлот понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

 


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Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22

Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.07.2018 13:51

Аэрофлот сохранил статус лидирующего авиационного бренда Европы

Аэрофлот победил в двух номинациях престижной премии World Travel Awards – «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Кроме того, в этом году ему впервые присуждена победа в номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».
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Аэрофлот со 2 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в Бургас.
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Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22
Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.07.2018 13:51
Аэрофлот сохранил статус лидирующего авиационного бренда Европы
Аэрофлот победил в двух номинациях престижной премии World Travel Awards – «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Кроме того, в этом году ему впервые присуждена победа в номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.07.2018 11:32
Аэрофлот открывает прямые рейсы в Бургас
Аэрофлот со 2 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в Бургас.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.06.2018 15:52
Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
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27.06.2018 17:24
Генеральный директор Аэрофлот Виталий Савельев награжден четвертым орденом РФ
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
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26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
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Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
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Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
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22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
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