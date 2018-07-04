Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.

Российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Имя Алексея Петровича Маресьева вписано в отечественную историю благодаря мужеству, которое он проявил в годы Великой Отечественной войны. Вследствие тяжёлого ранения, полученного на фронте, А.П. Маресьеву ампутировали обе ноги, однако легендарный лётчик вернулся на фронт и продолжил отважно сражаться за Родину. За свои заслуги он был удостоен звания Героя Советского Союза. Именно его фигура стала прототипом главного героя «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого.

Аэрофлот понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.