Россия сокращает закупки иностранной валюты впервые за 4 месяца

Российское Министерство финансов впервые за 4 месяца направит меньше средств на закупку иностранной валюты.

В июле Минфин потратит на приобретение иностранной валюты 347,7 млрд рублей, что почти на 32 млрд меньше, чем месяцем ранее. Это первое снижение на внутреннем рынке за последние несколько месяцев.

Такие шаги вызваны «более низким объемом экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с прогнозными значениями», – говорится 4 июля на сайте ведомства.

Интервенции запланированы Минфином на период с 6 июня по 6 июля. Ежедневно на покупку иностранной валюты будет тратиться около 15,8 млрд рублей.

Отметим, всего в 2018 году ведомство собирается израсходовать на эти цели более 2,7 трлн рублей. Резервы формируются по следующей схеме: закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%.