В середине июля Петербург опять перекроют: начинается второй этап ремонта дорог

В воскресенье, 15 июля, в Санкт-Петербурге начинается второй этап кампании по ремонту дорог. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга. Разрешительную документацию ГАТИ на проведение работ заказчики уже оформили.

В частности, в центре города по заказу Дирекции транспортного строительства отремонтируют улицу Глинки от набережной Мойки до улицы Декабристов (движение будет ограничено с 16 июля по 20 июля) и улицу Труда от Большой Морской улицы до улицы Якубовича (ограничение будет действовать с 16 июля по 5 августа). С 28 июля по 19 августа ГБУ «Мостотрест» проведёт ремонт покрытий Кашина моста через Крюков канал на проспекте Римского-Корсакова с ограничением движения.

Работы также пройдут на следующих объектах, заказчиком по которым выступает Дирекция транспортного строительства:

Мебельная улица от Гаккелевской улицы до Туристской улицы;

Лермонтовский проспект от улицы Декабристов до набережной Фонтанки, включая перекрёсток с набережной;

Малый проспект В.О., набережная Макарова до 12-й и 13-й линии В.О.;

проспект Испытателей от Богатырского проспекта до Коломяжского проспекта.

ГБУ «Мостотрест» отремонтирует мост Кораблестроителей через реку Смоленку, а также мост по улице Мосина в Сестрорецке.

Схемы ограничений дорожного движения на время проведения работ будут согласованы ближе к началу работ.

В конце марта Дирекция транспортного строительства подвела итоги конкурсов на ремонт дорог на сумму на 3,5 млрд рублей. Работы в центре города и на «футбольных» маршрутах начались в апреле и к 8 июня были завершены.