Песков о возможности повторения кризиса 1998 года: Наверняка всё будет хорошо

В Кремле не видят опасности повторения кризиса 1998 года. Как пишет 4 июля РБК, так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, верят ли в администрации президента в прогноз Bank of America, опубликованный накануне.

Напомним, в американском банке заявили, что ситуация на мировых рынках крайне напоминает «картину глобальной экономики» в 1998 году. Аналитики обратили внимание, что рынки развивающихся стран сокращаются, а акции высокотехнологичных компаний дорожают, также наблюдается устойчивый рост экономики США и курса доллара. Аналогичная ситуация в 1998 году привела к кризису, а в России — к дефолту.

«Я не знаю чем они (аналитики Bank of America. — Прим. ред.) руководствовались, поэтому я не стал бы вступать в какую-то дискуссию», —заявил Песков.

Журналисты уточнили: «Значит, все будет хорошо?» Пресс-секретарь президента коротко ответил: «Наверняка».