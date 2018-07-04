Еще
14:55 04.07.2018
Пришлите свою новость!
14:51
ВЦИОМ: каждый третий болельщик видит сборную России в полуфинале мундиаля
14:47
Управляющая компания накопила 170 млн рублей долгов, год не оплачивая тепло
14:43
Федерация автовладельцев рассказала, как недоливают бензин на российских АЗС
14:42
Делегацию Трампа в Хельсинки поселят в «Избе рыбака»
14:37
Британского фаната-вандала оштрафовали на 3 тысячи за надпись England на памятнике легенде «Спартака»
14:33
В ЗакСе поддержали повышение пенсионного возраста, назвав его «грабежом под футбольную анестезию»
14:31
Глава «Натали Турс» обвинил в бедах компании успехи сборной России по футболу
14:22
Приквел «Клана Сопрано» снимет режиссер «Терминатора» и «Игры престолов»
14:16
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли восемь медалей на ЧР
14:14
«Патриот № 1» Петербурга стал фигурантом уголовного дела
14:03
ЗакС отклонил референдум о судьбе парка Интернационалистов «за неопределенность»
13:59
Коммунальщики в Самаре попросили горожан принимать душ вдвоем из-за потребностей гостей мундиаля
13:55
Путин увеличил доходы и расходы российского бюджета
13:43
Полиция ищет фаната, отметившего победу российской сборной кражей золотой таблички у подмосковных следователей
13:37
Эрмитаж отказался от многомиллионных претензий к своему бывшему заместителю директора
13:17
Россия сокращает закупки иностранной валюты впервые за 4 месяца
13:12
В середине июля Петербург опять перекроют: начинается второй этап ремонта дорог
13:06
Песков о возможности повторения кризиса 1998 года: Наверняка всё будет хорошо
13:03
«Манеж» пустит в Петербург будущего бесплатно
12:55
Арбитраж не позволил бесконечно проектировать Гранитную улицу в Петербурге
12:47
В Хельсинки в день встречи Путина и Трампа пройдут акции протеста
12:42
В России могут построить сразу два ледокола-гиганта «Лидер», которые нужны «Росатому»
12:39
Туроператор «Натали Турс» аннулирует все путевки «из-за негативной информации»
12:34
Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 3-5%
12:32
Петербургские депутаты единогласно справились с раздельным сбором мусора
12:28
Утро «перевёртышей»: в Москве бетономешалка «замесила» 9 легковушек
12:25
В правительстве России подсчитали, как не вышедшие на пенсию работники ускорят рост ВВП
12:20
«Северная верфь» сдаст фрегат «Адмирал Касатонов» с задержкой почти на год
12:15
Клиенты туроператора «Матрешка тур» требуют больше 5 млн рублей компенсации
12:09
Минэкономразвития: Следующие семь лет рубль будет ослабляться
12:00
Полторы тонны продуктов и меховые шкуры отобрали у россиян на границе с Финляндией и Эстонией
11:54
В Петербурге билетного спекулянта из Аргентины оштрафовали на полмиллиона
11:51
Автодилер «Ральф-Кар» окончательно покидает рынок
11:47
Петербургские депутаты перед обсуждением пенсионной реформы «размялись» на кальянах
11:44
Английский болельщик извинился за осквернение памятника в Москве
11:25
«Рендж Роверы» горели в разных районах Петербурга, поджигая соседей
11:21
В Роскачестве назвали характеристики идеального арбуза
11:00
Петербургским детям запретят продавать энергетики
10:54
Снова ДТП с пожаром: на Науки очевидцы успели спасти людей из полыхающей BMW
10:48
Еще трое перебежчиков - «болельщиков» попались у границы с Финляндией
10:43
История о сожженной российскими фанатами девушке стоила работы пиарщице «Леруа Мерлен»
10:34
Петербургский Детский хоспис открывает стационар в Подмосковье
10:20
За 5 месяцев больше ста россиян привезли из отпуска лихорадку Денге
10:08
В России хотят ужесточить продажу пива
10:01
Изменения на «Фонтанке»: нет, это вам не кажется
09:47
Крым включили в список регионов с самым грязным воздухом
09:35
СМИ: Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу в Азербайджане
09:17
Иностранные болельщики в Москве пытаются выяснить, «где спит Ленин»
08:55
В Петербурге полиция помешала аргентинцу подзаработать на мундиале
08:34
США в очередной раз определились с Крымом
08:19
Близ Солсбери два человека снова отравились неизвестным веществом
08:07
Водительские права и загранпаспорт подорожают через месяц
01:35
Русский музей покажет неизвестные фотографии дореволюционной Москвы
01:19
Шедевры моды с царскосельских «Ассоциаций» собрали вместе
01:09
Bank of America: Кризис 1998 года может повториться в ближайшее время
01:01
Активистов с листовками за Сенцова задержала полиция. Второй раз за день
00:41
Английский фанат надругался над памятником легенде «Спартака» Черенкову
00:21
Директор разработчика российских ракет уходит в отставку
00:03
Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира-2018
03/07
Англия с трудом одолела Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
03/07
За хищение 550 млн «мусорный король» Петербурга получил восемь лет
03/07
В Петербурге приговорили к пожизненному сроку главаря преступной группы, убившего четверых
03/07
Съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе открыли, но ночью закроют снова
03/07
СМИ узнали о доступе посторонних к переписке пользователей Gmail
03/07
Проблемы «Натали Турс» продолжаются: отели в четырех странах отменяют бронирование клиентов туроператора
03/07
Перформанс с Забивакой и окровавленной девушкой у стадиона «Санкт-Петербург» закончился в полиции
03/07
Закон Яровой о пожизненном наказании педофилов приняли в первом чтении
03/07
Из нового подземного перехода на Удельной некому откачать воду
03/07
Археологи приступили к поиску допетровских объектов в крепости Копорье
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
04.07.2018 13:06

Песков о возможности повторения кризиса 1998 года: Наверняка всё будет хорошо

В Кремле не видят опасности повторения кризиса 1998 года. Как пишет 4 июля РБК, так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, верят ли в администрации президента в прогноз Bank of America, опубликованный накануне.

Напомним, в американском банке заявили, что ситуация на мировых рынках крайне напоминает «картину глобальной экономики» в 1998 году. Аналитики обратили внимание, что рынки развивающихся стран сокращаются, а акции высокотехнологичных компаний дорожают, также наблюдается устойчивый рост экономики США и курса доллара. Аналогичная ситуация в 1998 году привела к кризису, а в России — к дефолту.

«Я не знаю чем они (аналитики Bank of America. — Прим. ред.) руководствовались, поэтому я не стал бы вступать в какую-то дискуссию», —заявил Песков.

Журналисты уточнили: «Значит, все будет хорошо?» Пресс-секретарь президента коротко ответил: «Наверняка».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22

Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.07.2018 15:07

ГК «РосСтройИнвест» открыла продажи в ЖК «NEW TIME»

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса "NEW TIME*" в одном из самых зеленых районов Санкт-Петербурга - Приморском районе.
ГК «Эталон»
02.07.2018 13:36

ГК «Эталон» запустила уникальный сервис – «Конструктор отделки»

ГК «Эталон» (в Петербурге представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») вывела на рынок уникальную услугу для покупателей - «Конструктор отделки», позволяющий приобретать квартиру с индивидуальной отделкой.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин увеличил доходы и расходы российского бюджета
Россия сокращает закупки иностранной валюты впервые за 4 месяца
Песков о возможности повторения кризиса 1998 года: Наверняка всё будет хорошо
Директор разработчика российских ракет уходит в отставку
Закон Яровой о пожизненном наказании педофилов приняли в первом чтении
Госдума увеличила НДС в первом чтении
В кино и библиотеку — с паспортом: депутаты готовят новые запреты
Матвиенко в Чите не смогла прогуляться на каблуках возле «уродища-фонтана»
В Кремле подтвердили возможность встречи Путина и Трампа «с глазу на глаз»
Повышение пенсионного возраста поддержала комиссия ЗакСа
Где уединиться Путину с Трампом
Финляндия ждет "хельсинкский процесс - 2"
Почему Запад боится встречи Путина и Трампа
Аудиторы предъявили муниципалам Деда Мороза
Избиркому Петербурга ищут варяга
Развитие Петербурга споткнулось об интриги
Панкевич: Криминальные новости о туристах есть во всех мировых мегаполисах
Кого Кадыров видит главой правительства Чечни
«Невская ратуша» временно недоступна. Перезвоните позже
Депутатское покаяние, или Правда о выборах в Невском районе
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шведская армия на подступах к «Санкт-Петербургу»

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На кота Елисея совершили налёт подростки, но улов их не впечатлил

Стоп-кадр видео

Нарушителя штрафуя, не считает он рублей: свердловские дорожные инспекторы сняли клип ко Дню ГАИ

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22
Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.07.2018 15:07
ГК «РосСтройИнвест» открыла продажи в ЖК «NEW TIME»
Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса "NEW TIME*" в одном из самых зеленых районов Санкт-Петербурга - Приморском районе.
ГК «Эталон»
02.07.2018 13:36
ГК «Эталон» запустила уникальный сервис – «Конструктор отделки»
ГК «Эталон» (в Петербурге представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») вывела на рынок уникальную услугу для покупателей - «Конструктор отделки», позволяющий приобретать квартиру с индивидуальной отделкой.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.06.2018 16:51
Доля однокомнатных квартир на рынке СПб и Ленобласти сократилась до 45-50%
Ранее она составляла около 65-70%. Такое снижение вызвано ростом популярности малогабаритных двухкомнатных квартир, площадью от 45 до 50 кв. м. в условиях снижающейся ипотечной ставки.
ГК «КВС»
28.06.2018 18:09
Квартиры для людей с мечтой уже в продаже
Скоро на берегу Финского залива появится жилой квартал бизнес-класса «Наутилус».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.06.2018 17:24
Генеральный директор Аэрофлот Виталий Савельев награжден четвертым орденом РФ
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля
ГК «Эталон»
26.06.2018 17:10
Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще в одном банке
АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.