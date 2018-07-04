Арбитраж не позволил бесконечно проектировать Гранитную улицу в Петербурге

Петербургской Дирекции транспортного строительства уже во второй судебной инстанции не удается взыскать почти полмиллиарда рублей с АО «ИнкомПроект», разработавшего проект продолжения Гранитной улицы еще в апреле 2013 года. Постановление вынес в среду 4 июля Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Этот судебный процесс с самого начала принципиальным образом отличался от большинства городских финансовых споров. Петербургская Дирекция транспортного строительства решила взыскать с «ИнкомПроекта» почти полмиллиарда рублей. Именно на столько стал дороже проект продления Гранитной улицы около Ладожского вокзала за те 4 года, в течение которых Дирекция им не воспользовалась.

Представляющий в судебном процессе интересы ответчика адвокат Дмитрий Ильин высказал предположение, что чиновники таким образом осваивают новые технологии пополнения бюджета. По его мнению, сначала они заказывают проект какой-нибудь компании, потом на несколько лет забывают про него, потом заказывают тот же проект другой компании, та выдает результат с объективным удорожанием (время-то прошло, а позиции национальной валюты не укрепляются), и чиновники пытаются взыскать удорожание с первого проектировщика. Мол, это он виноват в том, что разработанный им проект несколько лет пролежал на полке.

С государственным контрактом на 8 миллионов рублей между Дирекцией транспортного строительства и АО «ИнкомПроект» все так и было. Стороны подписали его в 2006 году, в 2013 году Дирекция благополучно приняла проект продления Гранитной улицы, а два года спустя на ту же самую работу наняла нового исполнителя – ООО «ЛСР-строй». В 2017 году второй проектировщик успешно справился со своими обязанностями – только стоимость реализации самого проекта предсказуемо выросла примерно на полмиллиарда.

Именно эту сумму Дирекция транспортного строительства решила взыскать с первого проектировщика, что не позволил сделать сначала Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а сегодня и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Для петербуржцев этот процесс может оказаться весьма полезным – теперь появилась надежда, что Гранитную улицу наконец-то достроят, что существенно облегчит транспортную ситуацию в районе Ладожского вокзала. В противном случае, достраивать Гранитную улицу не было бы никакого смысла – ее можно было бы использовать дальше для пополнения казны, заказав через пару лет уже третий вариант проекта ее строительства.