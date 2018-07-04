Историческое здание на Васильевском из синего перекрасили в розовый
Цоколь исторического здания Васильевского острова из дерзко-синего перекрасили в нежно-розовый. Фасаду дома № 38-40 на Малом проспекте вернули былой цвет. Так он выглядел до того, как в помещения на первом этаже въехал магазин «Семья».
Читатель "Фонтанки" Иван Бугрим
Об этом «Фонтанке» рассказали 5 июля в пресс-службе «ТД Интерторг», которому принадлежит сеть магазинов «Народная 7Я семья». В компании затрудняются ответить, по чьей воле часть здания посинела. Сотрудники фирмы подняли из архивов старые фотографии, на которых цоколь выкрашен в розовый. Этим оттенком и освежили фасад.
В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного заявили, что, вне зависимости от цвета, самовольная перекраска исторического здания — это уже нарушение, сейчас чиновники разбираются в ситуации.
Напомним, часть фасада дома № 38-40 на Малом проспекте выкрасили в ярко-синий, когда боролись с граффити.
Справка:
Шестиэтажная гостиница в стиле модерн на пересечении 14-й линии и Малого проспекта Васильевского острова была построена по заказу купца Феолога Теодориди в 1903-1905 годах. Тогда последний этаж с окнами во двор заняли мастерские художников. Специально спроектированный зал и вспомогательные помещения отвели под кинотеатр «Прогресс».
После Октябрьской революции гостиницу национализировали и отдали под общежитие Горного института. Кинематограф «Прогресс» переименовали в «Горняк», а позднее передали под клуб общежития.
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