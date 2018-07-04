Историческое здание на Васильевском из синего перекрасили в розовый

Цоколь исторического здания Васильевского острова из дерзко-синего перекрасили в нежно-розовый. Фасаду дома № 38-40 на Малом проспекте вернули былой цвет. Так он выглядел до того, как в помещения на первом этаже въехал магазин «Семья».

Читатель "Фонтанки" Иван Бугрим

Об этом «Фонтанке» рассказали 5 июля в пресс-службе «ТД Интерторг», которому принадлежит сеть магазинов «Народная 7Я семья». В компании затрудняются ответить, по чьей воле часть здания посинела. Сотрудники фирмы подняли из архивов старые фотографии, на которых цоколь выкрашен в розовый. Этим оттенком и освежили фасад.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного заявили, что, вне зависимости от цвета, самовольная перекраска исторического здания — это уже нарушение, сейчас чиновники разбираются в ситуации.

Напомним, часть фасада дома № 38-40 на Малом проспекте выкрасили в ярко-синий, когда боролись с граффити.