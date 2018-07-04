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04.07.2018 12:42

В России могут построить сразу два ледокола-гиганта «Лидер», которые нужны «Росатому»

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что исходя из потребностей «Росатома», в России могут быть созданы сразу два ледокола «Лидер».

«Идет выбор площадки строительства «Лидера». Работает соответствующая комиссия при правительстве под председательством Юрия Борисова, мы в ней активно участвуем, – рассказал Рахманов 4 июля в интервью ТАСС. – Не исключено, что «Лидеров» будет два. По крайней мере, исходя из потребностей, о которых заявлял «Росатом», для проводки судов в восточном регионе Северного морского пути, где наиболее тяжелая ледовая обстановка, они необходимы.

Как ранее писала «Фонтанка», атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 должен быть заложен в 2020 году и после постройки стать самым мощным в мире. Головное судно необходимо сдать к 2027 году, в дальнейшем планируется закладка ещё двух ледоколов.

«Лидер» предназначен для круглогодичной проводки по Северному морскому пути крупнотоннажных транспортных судов. На госзаказ стоимостью свыше 300 миллиардов рублей претендуют петербургский Балтзавод и дальневосточный судостроительный завод «Звезда». В июне Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола «Лидер», чтобы склонить его к выбору петербургской площадки.


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