В Хельсинки в день встречи Путина и Трампа пройдут акции протеста

В день саммита президентов США и России 16 июля в Хельсинки соберётся несколько демонстраций. Полиции пока известно о четырёх акциях.

Одну из демонстраций проведёт молодёжное крыло правительственной партии «Национальная коалиция». Как пишет 4 июля Yle, молодые политики собираются выступить с критикой обоих президентов: Путина — за «продолжающуюся оккупацию Крымского полуострова», Трампа — за дополнительные таможенные пошлины, наложенные на Европейский союз.

«Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать так же на дипломатическом уровне», – поясняет председатель молодёжного крыла «Национальной коалиции» Хенрик Вуорнос. От этой группы протестующих ожидается пара десятков человек.

Финские СМИ также сообщают о группе, состоящей из российских экспатов, живущих в Финляндии. Возможно, речь идёт об акции протеста Stop Putin («Остановите Путина»). Судя по комментариям пользователей «Фейсбука», к ней, вероятно, примкнут те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov («Спасите Олега Сенцова»).

В «Фейсбуке» сообщество Helsinki for Human Rights («Хельсинки за права человека»), к которому присоединились уже больше 2000 человек, объявило 16 июля акцию протеста против политики Трампа и Путина. Как заявлено в сообществе, участники собираются показать, что «Финляндия и Хельсинки – за права человека и против их [Трампа и Путина] нарушений». В сообщении указано, что демонстрация мирная и беспартийная.

Согласно финским законам, организатор демонстрации должен сообщить полиции о готовящейся акции не меньше чем за шесть часов до её проведения. Однако, как подчеркнули в полиции, в связи с уровнем предстоящего события они ждут, что митингующие намного заранее предупредят полицию, чтобы можно было согласовать место проведения акции. Оно будет зависеть от того, где пройдут переговоры глав государств. Только после того, как будет оглашено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.

«Вчера позвонили из полиции города Хельсинки. Спросили, чем могут помочь в организации мероприятия, нет ли проблем, и сказали, что предупредят, если встречу президентов перенесут в другое место», – пишет в «Фейсбуке» один из пользователей, который собирается протестовать 16 июля.