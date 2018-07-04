Туроператор «Натали Турс» аннулирует все путевки «из-за негативной информации»

Туроператор «Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры. Об этом 4 июля заявил глава компании Владимир Воробьев, аргументируя это тем, что «из-за негативной информации» компания несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами, которые постепенно отключают туроператора от обслуживания. Под негативной информацией прежде всего подразумевается освещение в СМИ прекращения чартерных программ «Натали Турс» из-за низких финансовых показателей и разногласий с принимающей испанской компанией.

При этом в беседе с РБК Воробьев заверил, что туроператор пока не планирует приостанавливать деятельность. В 13:00 руководство компании обсудит схему возврата средств за аннулированные услуги клиентам, а в 15:00 на пресс-конференции озвучит детали.

Напомним, в июне прекратил свою работу петербургский туроператор «Матрешка тур». Его клиенты уже запросили свыше 5 миллионов рублей компенсации.