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04.07.2018 12:32

Петербургские депутаты единогласно справились с раздельным сбором мусора

Петербургские депутаты в первом чтении приняли закон о раздельном сборе мусора в городе, передает 4 июля корреспондент «Фонтанки».

Закон вводит понятие собственника твердых бытовых отходов — лицо, в результате деятельности которого эти отходы образовались. Сами отходы парламентарии предлагают разделить на три группы: опасные, полимерные и прочие твердые. Когда закон вступит в силу, бытовой мусор придется выбрасывать в три разных контейнера. Причем контейнер для опасного мусора должен быть оранжевого цвета, а для полимерного — желтого. Содержимое третьего контейнера для «прочего» мусора (его цвет не оговаривается отдельно) может быть использовано собственником мусора «для получения экономической выгоды».

Ответственность за организацию раздельного сбора мусора депутаты возложили на собственников или организации, которым поручили такую работу.

В пользу новых правил проголосовали 49 депутатов.

Накануне в правительстве Петербурга вместе с подшефным региональным мусорным оператором МПБО-2 посчитали единый тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь строчка за эти услуги в квитанциях петербуржцев может стать весомее в 2–3 раза. Сильнее других ощутят нововведение, если его примут, большие семьи и обитатели маленьких квартир. Подробности читайте в материале «Фонтанки».


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