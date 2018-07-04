В правительстве России подсчитали, как не вышедшие на пенсию работники ускорят рост ВВП

Министерство экономического развития России оценили положительные эффекты от пенсионной реформы. Россиянам обещают улучшения на рынке труда и экономический рост.

Минэкономразвития считает, что повышение пенсионного возраста даст стране дополнительно 1,8 млн человек трудоспособного населения к 2024 году, а уже в следующем году, который будет переходным для реформы, рынок труда пополнится 300 тысячами новых работников. Кроме того, ожидается, что российский ВВП вырастет на 1,3 процента в течение следующих шести лет.

«Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня экономической активности населения (в том числе в старших возрастах), благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста», – говорится в заявлении ведомства от 4 июля.

МЭР отмечает также, что на рынок труда повлияет приток мигрантов. По оценкам экспертов министерства, в 2023-2024 годах уровень безработицы в стране снизится до 4,6 %.

Напомним, о реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек, в некоторых городах прошли митинги против реформы.

Высшая школа экономики в контексте реформы подсчитала, сколько из ныне живущих россиян доживет до пенсии и на сколько они её переживут.