Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 3-5%

С начала года квартиры в строящихся домах эконом- и комфорткласса в Петербурге подорожали на 3,1%, почти до 100 тыс. рублей за кв. м. В пригородах – на 4,6%, до 65 тыс. рублей за «квадрат». Об этом 4 июля сообщает консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

Наибольший рост цен продемонстрировала недвижимость в Выборгском районе (+8%; 101 тыс. руб./кв. м) и Красногвардейском (+8,2%; 92 тыс. руб./кв. м). В пригороде Ленобласти цена сильнее всего выросла во Всеволожском районе (+4,9%; 65,5 тыс. руб./кв. м).

Застройщики повышают цены на фоне скромных результатов прошлого года. Тогда стоимость жилья снижалась из-за вывода в продажу большого количества новых проектов. Кроме того, в городе постепенно ужесточают градостроительные нормы, а с 1 июля вступают в силу законодательные изменения – банки будут контролировать расходование средств застройщиками. «Если говорить про пригородную зону, то там за последний год увеличилась доля жилья на более высоких стадиях готовности. Это также сказывается на изменении цены», – добавляет руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Во втором полугодии цены продолжат демонстрировать небольшой, но планомерный рост, прогнозирует Ольга Трошева.