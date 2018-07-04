Утро «перевёртышей»: в Москве бетономешалка «замесила» 9 легковушек

Сразу девять припаркованных автомобилей повредила одна бетономешалка утром 4 июля на юго-востоке Москвы. Сама она не выдержала нагрузки и от удара о столб опрокинулась навзничь.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», на улице Полбина, 30, в районе Печатники, бетономешалка врезалась в припаркованные машины и перевернулась, произошёл разлив горюче-смазочных материалов.

По предварительным данным РБК, никто не пострадал. Телеканал «Москва 24» в своём сюжете в YouTube передаёт, что пострадал водитель бетономешалки, у него травмирована рука. По словам очевидцев, он уснул за рулём.

Некоторые легковушки, вероятно, уже не подлежат восстановлению. Например «Жигули» полностью лишились задней части, а седан принял на себя последний удар падающей бетономешалки.

Видео: YouTube/Видеоблог о районе Печатники

Видео: YouTube/Телеканал 360

В Петербурге тоже выдалось утро «перевёртышей». Примерно в одно и то же время, часов в 9-10 утра, на перекрёстке Бассейной и Варшавской улиц, по словам очевидцев, «Рено Сандеро» опрокинул набок «Жигули», а на шоссе Революции перевернулся «Смарт». «Девушка [из «Смарта»] вышла, прихрамывая, – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – По приезде ГИБДД девушка уже бегает рядом, довольная или в шоке».





