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04.07.2018 12:20

«Северная верфь» сдаст фрегат «Адмирал Касатонов» с задержкой почти на год

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил 4 июля в интервью ТАСС об изменении сроков сдачи второго корабля серии фрегатов проекта 22350, которые строятся на «Северной верфи» в Петербурге. 

«Второй корабль серии, «Адмирал Касатонов», должны были передать в этом году, но из-за того, что подъем флага на «Горшкове» отложили, мы просто физически не успеем подготовить следующий корабль. Задержка со сдачей головного корабля всегда автоматически сдвигает поставку второго месяцев на восемь. Выходит, теперь мы ориентируемся на октябрь – ноябрь 2019 года», – сказал Рахманов.

Справка:

Сторожевик «Адмирал флота Касатонов» — первый серийный корабль проекта 22350. Корабли этой серии станут самыми современными в ВМФ России в своем классе.

Водоизмещение фрегата составит 4,5 тыс. тонн, длина 135 метров, а ширина 15 метров. Корабль сможет развивать скорость до 29 узлов при дальности плавания до 4,5 тыс. миль и автономности до 30 суток. Экипаж фрегата составит 180-210 человек.


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