Клиенты туроператора «Матрешка тур» требуют больше 5 млн рублей компенсации

Клиенты закрывшегося петербургского туроператора «Матрешка тур» намерены получить компенсацию на общую сумму 5,316 миллиона рублей. Цифра появилась в реестре заявлений на сайте страхового акционерного общества «Якорь». По информации Ростуризма, туристическое агентство застраховано в САО «Якорь» на 25 миллионов рублей.

По состоянию на 4 июля уже 43 клиента прекратившей работу «Матрешки» подали заявления на компенсацию. Основная их часть в данный момент находится в статусе рассмотрения. Сколько еще клиентов туроператора потребуют вернуть деньги, выяснить не удалось – телефон коммерческого директора, указанный на сайте компании, отключен.

«Матрешка тур» официально объявила о прекращении деятельности 22 июня 2018 года в связи с невозможностью исполнения обязательств. Фактически туроператор закрылся еще в начале лета. Несмотря на проблемы, компания успешно продавала туры в мае, после чего ее телефоны перестали отвечать, а офисы закрылись.

Финансовые трудности «Матрешки» начались после того, как в декабре прошлого года Китай не предоставил туроператору место под рейсы. Из-за этого в Поднебесную не удалось улететь новым туристам. Параллельно не смогли вовремя вернуться более 160 человек, которым пришлось продлить отпуск на неделю и получать выездные визы. Позже «Матрешка тур» закрыла направления в болгарскую Софию и израильскую Овду.

Чтобы расплатиться с туристами, «Матрешка тур» продала «Аврору БГ». Этот оператор специализировался на болгарском направлении. Сама «Аврора» уже тоже испытывает проблемы — ей пришлось приостановить чартерную программу.