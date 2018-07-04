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04.07.2018 12:15

СК «Полис Групп» подвела итоги полугодия

СК «Полис Групп» подвела итоги полугодия
СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» подвела итоги работы за шесть месяцев 2018 года. С начала года компания ввела в эксплуатацию 95 415 кв. м (2925 квартир). Получить такой результат удалось за счет сдачи двух очередей в составе масштабных проектов комплексного освоения территории «Краски лета» и ЖК «Вернисаж».

В настоящее время застройщик занимает 1 место по вводу жилья в Ленинградской области и 6 место в РФ (данные «Единого реестра застройщиков»).

В текущем году состоялось торжественное открытие трех детских садов в составе жилых комплексов СК «Полис Групп». В феврале 2018 года открыты два детских сада в Кудрово: в ЖК «Австрийский квартал» на 140 мест и «Березовая роща» на 110 мест. В марте открыт детский сад на 110 мест в ЖК «Мой город».

Кроме этого, в начале года СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком.

Первыми ДДУ, которые прошли через блокчейн интерфейс, стали договоры на приобретение квартир в жилом комплексе «ПаркЛэнд» в Кудрово.

Помимо строительства в Ленобласти компания успешно реализует проекты в городской черте – жилые комплексы «Полис на Неве» и «Полис на Комендантском». В конце июня 2018 года «Полис Групп» открыла продажи в апарт-комплексе М97 в Московском районе Петербурга. Таким образом, в настоящее время на разных этапах у «Полис Групп» находится 546,6 тыс. кв. м.

Отметим, что в высокой стадии готовности находятся ЖК «Вернисаж», д.8 и третья очередь жилого комплекса «Краски лета» (дома 7-11). Объекты готовятся к сдаче в ближайшее время.

В апреле текущего года ЖК «Полис на Неве» от «Полис Групп» стал победителем рейтинга инвестиционной привлекательности, который составили Группа компаний Е3 Investment совместно с порталом «Разумная недвижимость». Проект получил награду «За самый высокий потенциал доходности на рынке недвижимости» став лучшим объектом для инвестиционных вложений в локации «Правый берег Невы».

Также компания приняла участие в профессиональном конкурсе Urban Awards-2018. ЖК «ПаркЛэнд» стал финалистом в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области».  

 

Справка о компании СК «Полис Групп»

Апарт-комплекс М97 – застройщик ООО «М97 ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте https://www.m97invest.ru/dokumenty

ЖК «Австрийский квартал» - застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Березовая роща» - застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд»  - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Вернисаж" – Застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents

ЖК "Мой город" – застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП",  проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

 


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