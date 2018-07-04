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04.07.2018 12:09

Минэкономразвития: Следующие семь лет рубль будет ослабляться

Минэкономразвития прогнозирует снижение курса рубля в течение ближайших семи лет. Об этом 4 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на представленную министерством «картину экономики».

Согласно прогнозу ведомства, курс российской валюты в 2018 году составит около 60,8 руб. за доллар. Однако уже в 2019-м он снизится до 63,2 руб., в 2020-м – до 63,8 руб., в 2021-м – до 64 руб., в 2022-м – до 64,7 руб., в 2023-м – 66,3 руб., в 2024-м – до 68 руб.

В Минэкономразвития уточнили, что курс рубля находится под давлением в результате укрепления доллара. Причем влияние санкций на курс отечественной валюты, по мнению чиновников, уже «исчерпано». Цены на нефть, считают в министерстве, также не будут оказывать серьезного влияния на рубль, поскольку их изменение будет сглажено бюджетным правилом (дополнительные нефтегазовые доходы резервируются, а не тратятся). 

При этом чиновники прогнозируют снижение стоимости нефти — если в 2018-м марка Urals будет стоить в среднем 69,3 доллара за баррель, то, по прогнозу Минэкономразвития, в 2019-м ее цена составит всего 63,4 доллара,  в 2020-м – 59,7 доллара и 55 долларов в 2022-2024 годах.


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