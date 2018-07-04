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04.07.2018 12:05
Не та страна досталась Владимиру Путину, или Сага о французских антенщиках
Эта история началась лет пять назад. Проектируя отель на юго-западе Франции в городе-герое Биарриц, я проигнорировал телевидение, вернее, установку телевизоров в номерах отеля. По глубокой наивности предполагая, что в столь прогрессивной стране как Франция столь устаревшая опция досуга, как просмотр телепрограмм онлайн, скоро умрет. Как показала жизнь, в этих двух тезисах я глубоко ошибался. Но обо всем по порядку.

Не та страна досталась Владимиру Путину. Избалованный у нас стал столичный народ. Молодежь к телеку не приучить. Отказывается. Живет в Интернете. Кто постарше – миксует ТВ с гаджетами. Вся идеологическая опора ложится на околопенсионеров. Да и то не на всех. Другое дело – французские граждане и гражданки Пятой республики. Они не мыслят своей жизни без вечернего телеприема. Принимают по полной. Телевизор – как часть семейных ценностей. Телевизор – как общественный ориентир. Даже молодежь, запершись в гостиничном номере, отдает предпочтение телевизионным утехам. Справедливости ради надо уточнить: зомбоящик во Франции живет не из одного колодца. Мнения и оценки представлены разные. Но на опыте отельерства могу утверждать: французские гости выбирают телевизор несопоставимо чаще, чем холодильник.
 
Вернемся в 2017 год. В начале своего первого отельерного сезона я решил исправить проектную ошибку. Все для клиента. Хотите сидеть в номере и смотреть свои телестрасти? Нет проблем. Поставлю вам зомбоящики. Задача была простой – подключить самые элементарные французские телеканалы. Таких тут чуть более трех десятков. Все они принимаются в цифре с простой уличной антенны. Телебашни нет, но зато есть высокая гора Рюна. Там установлен передатчик на всю французскую Басконию. Мне надо было связать в сеть гостиничные номера и публичное пространство. Всего 13 телевизоров.
 
На сегодняшний день уже прошёл год...
 
Краткое содержание предыдущих серий. В конце июня 2017 года я привез из России ненужные в доме и в офисе телевизоры. Там они стали совсем не востребованы. Привез их на машине. Через всю старушку-матушку Европу. Не пропадать же добру. Пусть хоть французов будут радовать по вечерам.
 
Для исправления проектной ошибки первое, что надо было сделать, найти банальных антенщиков. Их оказалось мало. Три лавки в моем городе по диаметру в 3-4 километра от отеля. Во всем регионе их, конечно же, больше. Но говорят: «Не поедем, далеко ехать, звоните тем, кто рядом». Действительно, 20 минут дороги – это здесь уже неподъемно: бензин, масло двигателя, износ машины – народ центики считает. Плюс классическая лень. С местными обычаями приходится сожительствовать.
 
Первый антенщик приехал через 3 недели после заказа. Долго колупонился: смотрел какие-то точки, искал специальным миноискателем кабель под землей, лазал по крыше. Сказал, что работа понятна, все сделает, как надо, и в ближайшие дни пришлет счет. Прислал он его где-то через полтора месяца и на о-очень большую сумму. Я, признаюсь, к этому времени уже забыл про него. До этого приезжал второй, назвал с ходу более-менее приемлемую цену и успешно исчез, так как впереди полтора месяца летнего отпуска и не до ерунды. После отпуска он так и не появился.

Третий не поехал, объяснив это тем, что первые два у меня уже были, и поэтому ему ехать нет смысла. Правда, об этом я узнал от него по СМС в день, когда он не приехал в назначенный час. Этого часа я, в свою очередь, ждал три недели.
 
Хорошо. С ходу исправить ошибку не получилось. Лавки мертвы. Остаются частники. Или как здесь говорят – антрепренеры. В желтых страницах нашел нескольких человек. Большая часть обзвоненных отказалась: «Сейчас очень много работы». Ближайший был готов подъехать через 4 месяца, в октябре. Массово обзванивал и смежные профессии. Например, электриков, компьютерщиков. Кто-то уже не работал. Кто-то обещал перезвонить. Два человека все же доехали, но эффект был тупиковый: ходили, мерили, пронзительно вздыхали и присылали лишенную всякого смысла многокилограммовую смету-device. Бессмысленным сметам сопутствовало бесконечное их ожидание.
 
Так закончился прошлый сезон. Французский турист роптал. Приезжая на несколько дней в наш благодатный субтропический край, в исторический город-парк на берегу океана, в один из лучших курортов Европы, внутренний турист страдал без телевизора. Сидел в номерах и грустил о французском Урганте. Именно про это он, турист, с регулярной периодичностью и со справедливым гневом писал в отзывах об отеле.
 
Жизнь шла своим чередом. В конце ноября 2017-го я договорился с другом друзей из Нидерландов приехать и победить французских антенщиков. Цена вопроса – полторы тысячи километров в одну сторону. Но отельный комфорт жителей Пятой республики того стоит. Володя – наш бывший соотечественник, профессиональный электрик. Вопрос знает. Работа закипела. Купили кабель, сумматоры, розетки, все сопутствующее. Для начала протянули коммутацию в первых трех номерах и в общем холле. Залезли на крышу. Довели кабель до старой антенны. Оказалось, что она не работает. Поехали в «Леруа» покупать новую. Там продавец объяснил: «Нужной антенны мы продать вам не можем, она продается только организациям, профессионально занимающимся установкой антенн, обращайтесь к ним», и выдал визитку с телефонами профи-антенщиков. Это оказалась одна из тех трех первых лавок, куда я звонил летом. Понятно. Хорошо. Есть альтернатива «Леруа». Поехали за антенной в «Кастораму». Ситуация аналогичная. И вновь визитка. Круг замкнулся. Володя уехал, предложив, «если что», в следующий раз привезти антенну из Нидерландов. Я опять остался один на один в поисках вымершего вида – antenschika sapiens.
 
Шло время. Прошли новогодние праздники. На несколько месяцев я забыл про антенну. Силы кончились. Купил в каждый телевизор флешку. Сделал фирменную 6-часовую подборку лучшей французской видеомузыки, перемешал ее с короткометражками мистера Бина, фирменными отбивками отеля и даже немного вставил рекламы, для убедительности. Олежка Тиньков был бы доволен.

Когда через месяц одну флешку увели, я намертво привязал их к телевизору специальной лентой.

Учусь по ходу.
 
В апреле начался новый сезон. Перечитав отзывы несчастных французов, я решил вновь вернуться к антенной теме. Надо думать о клиенте, заботиться о нем. Запах мундиаля сластил и обволакивал. Наверняка среди гостей найдутся безумцы, кто захочет этим жить.
 
Может, что-то изменилось за год? Обзвонил прогугленных частников. Чудо! Нашелся парень, который приехал ко мне буквально через пару дней. Антрепренер – антенщик.  Еще через три дня он прислал вполне разумный счет. Мы договорились о начале работ. Выходить он должен был через 10 дней и обещал все сделать за 3-4 дня. «Это если не торопясь», – сказал он. Праздник! На эти четыре дня я перекрыл бронирования отеля. Понятно: будет работать, тянуть кабель, номера должны быть свободны. Не веря своему счастью, в минуты предательских сомнений, я все думал «а в чем же подвох?» Но отбросим дурные мысли. Ищем позитив. Закупил попкорн. Стал ждать чудесного дня.

В назначенные 15 часов назначенного дня парня не оказалось. Позвонил ему. Ответ превзошел все ожидания: «Я не смогу к вам приехать, поскольку не смогу справиться с этой работой». Мой естественный вопрос: «А нельзя ли было это определить хотя бы на этапе составления сметы?» – остался без ответа. Вообще задавать подобные вопросы здесь считается некорректно. Их задавать нельзя. Дурной тон. Французы на них обижаются.
 
Говорят, что главное в жизни – это случай. Так и у меня. Через пару дней случайно в разговоре выяснилось, что мой знакомый хорошо знает босса одной из трех прошлогодних антенных лавок. Он позвонил и договорился: через 10 дней босс пришлет мне мастера для установки самой антенны и подключения первых трех комнат, где мой нидерландский приятель Володя провел в ноябре кабель. Смета очень скромная.

Я не поверил, но мастер таки пришел в назначенный день. Установил на крыше новую антенну, подключил ее к кабелю. Антенна работает, но сигнал к телевизорам не идет. Антенщик стал разбираться. Уже заканчивался рабочий день. Пятница. Я стал волноваться. Около 17 часов он уверенно сказал, что Володин кабель надо менять, так как он установлен совершенно неправильно, и вообще «наша компания ставит черный кабель, а у вас тут везде белый протянут». К такому аргументу я был не готов. Мое слабое возражение о необходимости установки усилителя сигнала было объявлено некомпетентным. И вообще, его рабочий день был закончен. Мастер требовал оплатить счет. Счет составил приблизительно 3/4 от суммы, оговоренной с его боссом за весь фронт работ. Я, естественно, платить отказался, предложив мастеру забрать свою антенну. Он обиделся и ушел.
 
Через несколько часов, после окончания футбольного матча, мой знакомый вновь позвонил антенному боссу. Тот согласился, что нарушена договоренность, и пообещал прийти и все доделать, «как договаривались», в понедельник.

Сложно верится, но факт – в понедельник мастер приехал вместе со своим боссом. За полчаса они подключили планируемые 4 телевизора. Правда, для этого потребовалось установить усилитель. Но это детали.

В момент оплаты я поинтересовался у мастера, когда бы они смогли провести кабель и подключить оставшиеся 9 телевизоров. Тот любезно ответил, что его босс еще сегодня утром послал мне на почту оставшуюся смету. Я пообещал взглянуть. На том и попрощались к обоюдному удовольствию.
Нетрудно догадаться, что сметы у меня на почте не было. Пару раз мой знакомый звонил боссу и спрашивал, когда тот её все же вышлет. Каждый раз он обещал, что «как можно быстрее». Уже прошло почти три недели. Сметы пока нет. Но я не теряю надежды...
 
История с антенщиками не уникальна. Аналогичные примеры и в других профессиях. Они поражают своей сказочностью и сломом шаблонов. Я об этом подробнее расскажу позже. А сейчас под стакан аутентичного порто самое время вспомнить куравлевского Афоню. Вот уж кому надо памятник ставить!

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