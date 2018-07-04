В Петербурге билетного спекулянта из Аргентины оштрафовали на полмиллиона

Теневой продавец билетов в Петербурге Адолфу Сурбригхен выплатит крупный штраф после задержания на Крестовском острове. Его подвела двойная накрутка.

Как сообщает 4 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, накануне аргентинец Сурбригхен признан виновным в незаконной реализации билетов на матч ЧМ Швеция — Швейцария. «Ему назначено наказание в виде штрафа 542 тысячи 998 рублей 80 копеек».

По статье 14.15.2, введенной в КоАП специально к чемпионату, физлица за спекуляцию наказываются штрафами в размере от двадцатикратной стоимости входного билета. Сурбригхен пытался сбыть две «проходки» номиналом 185 и 245 долларов. По вчерашнему курсу общая рублевая стоимость составила чуть более 27 тысяч рублей. Мировой судья 156-го участка Петроградского района назначила 55-летнему аргентинцу минимально возможное наказание. Потенциальным покупателям он предлагал билеты за 62 тысячи.

Иностранцы-перекупщики уже попадались полиции. В Москве граждане Мексики сбывали билеты на матч Россия – Испания, он прошел 1 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет до 15 июля, матчи четвертьфинала пройдут 6-7-го.