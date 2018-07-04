Автодилер «Ральф-Кар» окончательно покидает рынок

Автодилер «Ральф-Кар» получил банкротный иск. Как следует из картотеки арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «Авторальф» несостоятельным 2 июля обратилась страховая компания «Альфастрахование». Дата рассмотрения пока не назначена.

Неделей раньше, 25 июля, сама компания запустила процесс ликвидации. В арбитраже зарегистрированы с начала 2018 года иски к «Ральф-Кару» на 2,3 млн рублей.

Напомним, группа «Ральф» работала на рынке с 1999 года. Портфель дилера насчитывал четыре автоцентра: Renault и Hyundai — на Таллинском шоссе, и Renault и Honda – на Малой Зелениной улице. Компания принадлежала бизнесменам Юрию Жевнерчуку, Андрею Артюшину и Валерию Александрову. Оборот группы в 2016 году составил 1,1 млрд рублей. Однако она оказалась на грани потери рентабельности: прибыль составила 2 млн рублей, что в 15 раз меньше, чем в 2014-м. Также за последние несколько лет компания получила исполнительные листы по неуплаченным налогам и сборам на сумму около 8 млн рублей.

В начале 2018 года компания остановила выдачу уже оплаченных автомобилей. Дилер продал салоны на Малой Зелениной и на Таллинском и прекратил продажи.

Ранее другое юрлицо холдинга пытался обанкротить страховщик «Наша Гарантия», но одно заявление было возвращено, другое оставлено без рассмотрения.