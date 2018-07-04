Петербургские депутаты перед обсуждением пенсионной реформы «размялись» на кальянах

Петербургский парламент продолжает готовить себе рабочий задел на осень, передает 4 июля корреспондент «Фонтанки». Депутаты в первом чтении приняли закон, который ограничит в правах любителей кальяна.

Курить кальян будет запрещено в заведениях, которые расположены в жилых домах. Также нельзя будет разжигать кальяны в нежилых зданиях, расположенных во дворах многоквартирных домов. Запрет не затронет кальянные, которые находятся в отдельно стоящих нежилых зданиях, например, в торговых комплексах. Также депутаты решили не ограничивать курение кальяна дома, как говорится, в личных целях.

Штраф за нарушение нового запрета для должностных лиц составит 10-20 тысяч рублей, для юридических — 30-50 тысяч рублей.

Поправки будут вноситься до 5 октября.

Запрет поддержали 42 депутата, против высказались четыре парламентария, еще четыре не голосовали вовсе.

Напомним, что тема запрета кальянов в разных вариациях муссируется петербургскими парламентариями не менее пяти лет. Однако до сих пор нанести существенный урон «дудкам дьявола» у городских депутатов не получалось.

Отметим, что в повестку заседания Законодательного собрания на среду внесен проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. Петербургский парламент ранее планировал в июле отправиться на каникулы, однако позже депутаты приняли решение задержаться. Как отмечают источники «Фонтанки», это было сделано по просьбе из Москвы, чтобы успеть высказаться на тему пенсионной реформы.