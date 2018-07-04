Английский болельщик извинился за осквернение памятника в Москве

Британец Холл Руфус заявил, что никогда не стал бы ничего писать на памятнике легенде «Спартака» Федору Черенкову, если бы знал, что это оскорбит россиян.

Задержанный полицией накануне английский фанат, осквернивший памятник в российской столице, записал видеообращение с извинениями.

«Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения», – цитирует 4 июля Руфуса «Спорт-Экспресс».

Английский фанат, осквернивший памятник Черенкову, извинился:



"Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения" pic.twitter.com/GRddiU2Euc — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 3 июля 2018 г.

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между Англией и Колумбией 3 июля британец нанес надпись England на монумент Федора Черенкова. Вандала, которым оказался фанат «Арсенала», быстро задержали. В отношении Руфуса возбуждено дело по статье 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), по которой ему грозит до 160 часов общественных работ. Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун отметил, что англичанина могут выслать из страны за его поведение.

Надпись с памятника уже смыли. В твиттере российских ультрас сообщили, что это сделали соотечественники Руфуса.

Отметим, что команда англичанина-вандала смогла обыграть Колумбию в серии послематчевых пенальти, а 7 июля ее ждет встреча со Швецией.