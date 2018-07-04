Полторы тонны продуктов и меховые шкуры отобрали у россиян на границе с Финляндией и Эстонией

Полутора тонн продуктов лишились российские шопинг-туристы, которые везли покупки из Эстонии и Финляндии сверх нормы в июне этого года.

Как сообщили 4 июля в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на пунктах пропуска с соседними государствами за первый летний месяц зафиксировано 142 случая контрабанды продуктов животного происхождения. В общей сложности путешественникам пришлось расстаться с 1300 кг «молочки», 103 кг мясной и 130 кг рыбной продукции.

Один из нарушителей пытался также провезти через МАПП «Ивангород» 32 кг меховых шкур.

Согласно сообщению ведомства, товары «изъяты и возвращены на территорию Финляндии и Эстонии».