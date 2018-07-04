«Рендж Роверы» горели в разных районах Петербурга, поджигая соседей

Два массовых автомобильных пожара тушили минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Любопытно, что оба раза начинались они с «Рендж Роверов».

Как сообщает городское ГУ МЧС, 4 июля в 1:58 поступил вызов на Загородный проспект, 43 (Адмиралтейский район). В автомобиле Range Rover выгорел моторный отсек. Его соседям тоже пришлось несладко: у Hyundai огонь повредил салон, у KIA – левую переднюю часть кузова. Ликвидировать возгорание удалось через час с лишним, в 3:10.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» потерпевшие уточняют, что машины стоят в Большом Казачьем переулке, а их владельцы ищут очевидцев.

В это время на Дунайском проспекте, 5, в Московском районе города, тушили другой Range Rover (у него огонь бушевал также в моторном отсеке) и соседний Chevrolet, у которого оплавились задние бампер и фары. Пожарные управились быстро: сообщение поступило в 2:46, а в 3:03 уже была дана ликвидация.

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В обоих случаях «сведения о пострадавших не поступали», пишет ГУ МЧС.