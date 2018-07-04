Петербургским детям запретят продавать энергетики

Депутаты Законодательного собрания Петербурга после продолжительных обсуждений приняли в первом чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает 4 июля корреспондент «Фонтанки».

Законопроект внес глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок. Согласно документу, реализация подобных напитков также будет вне закона в школах, медицинских и спортивных учреждениях.

За нарушение предусмотрен административный штраф в размере 3-5 тысяч рублей для граждан, 10-20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для лиц юридических.

Запрет поддержал 41 депутат, против проголосовали 6, а один воздержался. Поправки в законопроект можно подавать до 14 сентября.