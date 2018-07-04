Как превратить кредит в финансовый рычаг для инвестора

Принцип рычага хотя бы раз выручал любого из нас: иногда своих сил недостаточно, чтобы справиться с чем-то неподъемным. Такой принцип работает не только в физике, но и в экономике. Что такое финансовый рычаг, объясняет Екатерина Соболева, директор центра инвестирования в недвижимость Becar Asset Management

Катерина Соболева, директор департамента жилой недвижимости NAI Becar

Западные инвесторы охотно используют leverage - финансовый рычаг, способ увеличения потенциального заработка в инвестициях. Одним из способов использования этого инструмента может стать займ на покупку жилья. Но не всегда чужие деньги помогают заработать.

Представьте ситуацию, с которой столкнулись мои коллеги. Мама двух ребятишек решила купить квартиру «на будущее» и выбрала строящийся проект. Девушку привлекла низкая цена, но собственных средств на покупку не хватало. Тогда она решила использовать финансовый рычаг – заемные средства. Получить ипотеку не получилось, поэтому клиент предпочел потребительский кредит. Несложно предположить финал – в этом случае дополнительный рычаг трансформировался в «гирю». Сделку оформили в 2016 году, спустя 1,5 года платежей по кредиту семья решила продать квартиру по переуступке. При первоначальной стоимости жилья в 1,3 млн рублей цена новой сделки составила 1,45 млн. 150 тысяч выручки против 1,5 года платежей по кредиту. Неравноценно, не правда ли?

А вот еще один кейс использования займа, как стартового капитала. В этом случае заемные средства становятся не гирей для семейного бюджета, а дополнительной возможностью. Минимальная инвестиция в номер апарт-отеля Vertical We&I составляет от 2,2 млн рублей. За время от котлована до ввода в эксплуатацию актив может прибавить в цене, как и квартира. При этом после того, как отель примет первых гостей, инвестор будет получать ежемесячные выплаты от управляющей компании. В проекте действует ипотечная программа со ставкой от 7,9%* на весь период кредитования, и с момента запуска отеля ежемесячный доход может превысить платеж по кредиту.

Мы сталкивались с похожими примерами среди инвесторов первого отеля сети Vertical. На старте строительства один из номеров был продан за 2,8 млн рублей. После начала работы апарт-отеля собственник несколько лет получал годовую доходность до 17%, а в 2016 году продал его за 4,6 млн – уже как успешный отельный бизнес.

Улучшить свое финансовое состояние – абсолютно нормальное желание человека. Однако в первых сделках многие инвесторы не могут оценить, как скажутся на их повседневной жизни обязательства перед банком. Ошибки в предварительных расчетах и оценке доходности воплощаются в историях о 15-летней ипотеке без единого отпуска с гречкой на завтрак, обед и ужин. Избежать подобных ограничений очень просто – ориентируйтесь на опыт реальных людей и действующих проектов.

Компания Бекар

Апарт-отель «Vertical We&I» – застройщик ООО "ИнтерРост", проектная декларация на сайте http://inter-rost.ru/dokumentyaciy/

*Приобрести в собственность номер в строящемся отеле можно в ипотеку от 7,9% от «Абсолют Банка». При первоначальном взносе от 20% от стоимости, скрок кредита до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 20 млн рублей. ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться в офисах продаж или по тел. +7 (812) 426-38-55