Еще трое перебежчиков-«болельщиков» попались у границы с Финляндией
Трое граждан Сьерра-Леоне хотели лучшей жизни в Европе, но их путь прервался в Выборгском районе Ленобласти.
Как стало известно «Фонтанке», 3 июля трое иностранцев 19, 31 и 33 лет были задержаны пограничниками к северу от Выборга. Жители африканской республики прибыли в Россию по паспорту болельщика, но их целью была Финляндия, границу которой они и намеревались пересечь незаконно.
Теперь им грозит депортация на родину.
С началом чемпионата мира по футболу российские пограничники регулярно отлавливают иностранцев вблизи с границей Финляндии и Эстонии. Большинство из тех, кто пытается пробраться в Европу нелегальным путем, приезжают в Россию по паспорту болельщика или по визе с целью «спортивные связи».
Справка:
Напомним, это не первый случай за время мундиаля, когда на границе ловят иностранцев, правда, в большинстве случаев «болельщики» предпочитают бежать коллективно. Так, накануне в Финляндию устремились трое нигерийцев, марокканец и гражданин Ганы. Еще восемь граждан Нигерии пытались нелегально уехать в Финляндию и Эстонию на прошлой неделе. Некоторым это удалось, в Европе африканцы просят убежища как беженцы.