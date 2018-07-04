Еще трое перебежчиков-«болельщиков» попались у границы с Финляндией

Трое граждан Сьерра-Леоне хотели лучшей жизни в Европе, но их путь прервался в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», 3 июля трое иностранцев 19, 31 и 33 лет были задержаны пограничниками к северу от Выборга. Жители африканской республики прибыли в Россию по паспорту болельщика, но их целью была Финляндия, границу которой они и намеревались пересечь незаконно.

Теперь им грозит депортация на родину.

С началом чемпионата мира по футболу российские пограничники регулярно отлавливают иностранцев вблизи с границей Финляндии и Эстонии. Большинство из тех, кто пытается пробраться в Европу нелегальным путем, приезжают в Россию по паспорту болельщика или по визе с целью «спортивные связи».