История о сожженной российскими фанатами девушке стоила работы пиарщице «Леруа Мерлен»

Руководитель по связям с общественностью сети строительных гипермаркетов поплатилась за публикацию непроверенной информации в социальных сетях.

Галина Панина, представляющая «Леруа Мерлен» в медиа, после победы национальной сборной по футболу написала на своей странице в Facebook о том, что в припадке «победобесия» пьяные фанаты якобы сожгли девушку в Новопеределкино. Пиарщица сослалась на свою стажерку, которая живет в этом районе столицы. Чуть позже история обросла новыми подробностями: один из подписчиков Паниной написал, что «жертвой» агрессивных фанатов якобы стала дочь сотрудника МЧС.

Отметим, информация о сожженной девушке, которую нашли в Ново-Переделкино, появилась в группе этого района столицы 2 июля около полуночи. В ней рассказывалось, что тело нашли около 19:00. Однако в это время сборная России еще играла матч с Испанией, поэтому празднующие победу фанаты не могут иметь к этому отношения. В СМИ позже появились сведения, что девушка пыталась покончить с собой, была госпитализирована и умерла в больнице.

После череды критических комментариев, например, от советника губернатора Московской области по гражданскому обществу Марины Юденич (политтехнолог, ранее работавшая в администрации президента), пиарщица сети гипермаркетов удалила свое сообщение.

«Публикуя пост, я ожидала, что пользователи Facebook скажут, что было на самом деле. А теперь толпы людей рвутся мне во все соцсети с угрозами и обвинениями», – рассказала Панина РБК. Чуть позже она извинилась за публикацию недостоверной информации.

Руководство компании «Леруа Мерлен» приняло решение отстранить своего руководителя по связям с общественностью от занимаемой должности из-за опубликованного поста. Кроме того, торговая сеть извинилась за поведение сотрудника и добавила, что в компании не разделяют позицию Паниной.