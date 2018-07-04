Снова ДТП с пожаром: на Науки очевидцы успели спасти людей из полыхающей BMW

Второе за сутки серьёзное ДТП с пожаром в Санкт-Петербурге, но на этот раз (в отличие от вчерашнего на Киевском шоссе) трагедии удалось избежать. Спасали людей очевидцы.

В ночь с 3 на 4 июля, около полуночи, на проспекте Науки, у пересечения с Гжатской улицей, столкнулись два «БМВ». Один из них (по словам очевидцев, универсал BMW E34 Touring) вспыхнул. В больницы попали мужчина и ребёнок.

«Живу в доме напротив. Удар был страшной силы, потом одна из машин загорелась, тушили водой из ближайшего ларька», – рассказывает Зоя в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «В одной из машин был ребёнок, он и мать без видимых травм, к счастью, ребёнок был в креслице. Мужчина в крови, но в сознании. Машина их загорелась при ударе, потушили своими силами до приезда пожарной», – сообщает Ирина.

«Лично вытаскивал водителя из Е34. <...> Как остались живы жена и ребёнок, просто чудо. Но вливал он по Науке с полным ощущением, что опаздывает на встречу, от которой решается вся его жизнь, – пишет Сергей. – Меня он на Науки сделал со свистом. Сам момент аварии не видел, подъехал минуты через 3, может, 4». «Только что оттуда. У водилы универсала переломаны ноги, нос, весь в крови, увезли. Ехал с женой и дочкой, с ними всё в порядке, – добавляет Дима. – Я приехал минуты через 2, наверное, [после того] как всё произошло, но по тому, как расставлены машины, предполагаю, что купе выезжал от «О'Кея», универсал нёсся и ударил в водительскую бочину, отодвинув его к остановке, и сам залетел на тротуар».

«Рядом с другом сидели, вызвали такси, и оно как раз подъехало в этот момент, друг побежал вытаскивать мужчину из горящей «БМВ», вытащили, спасибо, что никто не [остался] равнодушен, помогали все, кто был рядом, ребёнок уже был вне опасности на тот момент, и «Яндекс.Такси» в итоге попросил 300 рублей за простой, наблюдая за всем этим, – рассказывает Константин. – Ребёнок ревел, <...> я даже не сразу понял, что он из машины. Все пытались помочь, и спасибо им за это». «Отдельное спасибо парням, которые двери сломали у него и машину потушили. Ибо последствия могли быть гораздо печальнее, – говорит Сергей. – Тут реально и машин куча сразу остановилась, и все, кто был на месте ДТП в этот момент, пытались оказать помощь хоть какую-то».

Позже в комментариях отписалась участница аварии Оксана: «Я пассажир «БМВ». Спасибо всем, кто помогал вскрыть «БМВ». Ребёнок в безопасности, несколько ушибов. Мы в больнице на Лиговском. Серьёзных повреждений нет, ребёнка обследуют. Водитель с переломами на Вавиловых. Обо мне не беспокойтесь – живучая».

Участники группы отмечают, что место здесь аварийно опасное. «Слева светофор, он часто закрывает выезжающих с Гжатской. Один летел, второй не уступил дорогу. Место с плотным движением, не нужно там торопиться», – советует Вова. «Я живу тут 30 лет, место всегда было какое-то проклятое! Даже когда машин было в принципе в разы меньше в городе. То людей сбивали, то машины сталкивались. Теперь, конечно, ещё хуже», – сетует Ирина.

«Дурное место теперь возле этого «О'Кея». Там сделали выезд с улицы, которой там нет. Просто выезд через поребрик, как со двора. Особые торопыги сразу налево ломятся перед светофором», – объясняет Константин. «Чтобы прекратить этот поток трагедий, достаточно простых действий: запретить выезд с левым поворотом с парковки «О'Кея» на проспект Науки, и с этого проезда тоже, – считает Андрей. – Выехал на перекресток, совершил правый поворот, а через некоторое время, напротив дома 12, разворот. И всё».

Напомним, другая авария с пожаром привела к смерти двух человек вчера, 3 июля, на Киевском шоссе. Грузовик смял две легковушки (момент ДТП попал на видео), одна из них быстро вспыхнула. Очевидцы пытались вытащить из неё водителя (пассажира вообще не заметили), он был ещё жив, но не успели.