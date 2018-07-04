Безроуминговая мобильная сеть «БаблФон» накрыла Санкт-Петербург

04 июля новый «мобильный оператор» «БаблФон» объявил о запуске подключения к своей сети номеров Санкт-Петербурга. Проект заявляет о выходе в Северную Столицу всего через две недели после официального старта - с 20 июня сеть стала работать на номерах Москвы.

Сервис «БаблФон» позволяет абоненту, выезжающему за границу со своим московским или питерским номером, совершать и принимать звонки без роуминга, не производя в рамках договора никаких дополнительных платежей, подключений и настроек. Более того, клиенту не нужно покупать новую Sim-карту, можно использовать и свой прежний номер, переадресовав его на номер БаблФон на всё время зарубежной поездки.

Примечательна единая тарифная политика оператора для московских и питерских номеров – всего две поминутные цены и две безлимитные опции на звонки в Россию из любой точки мира. В первый месяц продаж номеров Санкт-Петербурга, до 5 августа, для всех тарифов продлены подключения акционных абонементов сроком на 1 и 10 лет – в последнем скидка на абонплату до 90%*.

Оnline подключение за 10 минут обещают как в Москве и Санкт-Петербурге, так и для всех граждан России, уже находящихся за рубежом.

Оператор заявляет, что в его сети понятие «Мобильность» приобрело новый смысл, так как услуги работают по единым домашним тарифам как в России, так и поездах по всему миру. Для звонков нужно только подключение к сети Интернет. Телефон работает с помощью новейшего мессенджера «BubbleTone*», доступного для установки на любой смартфон под управлением iOS или Android.

Директор по маркетингу и PR проекта «БаблФон» (АО «СанСим») Лариса Данилова: «Мы гордимся тем, что вслед за Москвой смогли быстро развернуть сеть в Северо-Западном регионе. Мир меняют и делают удобным и доступным простые решения, и БаблФон – одно из них. Просто попробуйте, и Вы удивитесь, как изменится ваше представление о связи. Ещё вчера Вы считали нормальным ограничивать в роуминге общение с теми, кого любите. Считали минуты при звонках с работы, в банк, туроператору или страховую компанию… Теперь это останется в прошлом».

*Баблтон

Сроки акции: с 20.06.2018 до 05.08.2018г., организатор акции: АО «СанСим» (бренд «БаблФон»), ИНН: 7715845841, ОГРН: 5107746075014, юр.адрес: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1. Участниками Акции «Моя экономная» становятся Абоненты, подключившие в течение срока действия Акции любой тарифный план из числа указанных на сайте www.bubblefon.ru и оплатившие соответствующую стоимость абонемента в соответствии с Условиями Акции. В рамках акции Абонент может подключить любой тарифный план представленный на сайте «БаблФон» сроком на 1 год или 10 лет. Участнику Акции на срок действия соответствующего оплаченного абонемента предоставляется скидка (уменьшает стоимость абонентской платы) в размере разницы между ежемесячной стоимостью абонентской платы за весь период, на который приобретается абонемент, и стоимостью соответствующего абонемента. Подробнее с условиями акции, сроках, организаторе можно ознакомиться на официальном сайте Организатора в сети Интернет (www.bubblefon.ru) или по адресу https://bubblefon.ru/assets/c4290c21/docs/opisanie_akcii_moja_economnaja.pdf