Петербургский Детский хоспис открывает стационар в Подмосковье

В подмосковном Домодедово открывается стационар для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. В палатах одновременно смогут находиться 10 семей. Кроме того, стационар станет центром выездной службы паллиативной помощи.

Как рассказали в Санкт-Петербургском Детском хосписе, на прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о создании Детского хосписа в Московской области. Это стало возможным благодаря объединению усилий государства, благотворителей и Санкт-Петербургской Автономной некоммерческой организации «Детский хоспис».

Санкт-Петербургский Детский хоспис был первым учреждением паллиативной помощи детям в России, созданным в 2003 году. Здесь ежегодно помогают более чем 300 семьям, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием ребенка, оказывая медицинскую, психологическую, духовную помощь и социальную поддержку пациентам хосписа и их родным. Хоспис давно стал ресурсным центром и содействует развитию паллиативной помощи детям по всей стране.

Опыт петербуржцев был использован при создании Детского хосписа в Московской области. Руководитель и основатель Санкт-Петербургского Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко, как эксперт по паллиативной помощи детям, был приглашен в 2013 году губернатором Сергеем Шойгу в Московскую область. Именно 2013-й стал началом создания системы помощи тяжелобольным детям Московской области.

Для стационара была выбрана разрушенная бывшая усадьба Пржевальского. В настоящее время в хосписе уже завершаются отделочные работы. До конца года медучреждение примет первых пациентов. Также на территории детского хосписа в Домодедово создается организационно-методический отдел, который будет координировать работу всех выездных служб паллиативной помощи детям: бригады врачей, медсестер и психологов смогут оказывать паллиативную помощь детям и их семьям на дому на всей территории Московской области.