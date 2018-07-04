В России хотят ужесточить продажу пива

Министерство финансов России хочет изменить правила продажи слабоалкогольных напитков в России. Поправки предлагается внести в 171 федеральный закон о регулировании алкогольной продукции, обязав производителей пива, сидра и медовухи маркировать свою продукцию.

Уже с 2019 года на бутылках слабоалкогольной продукции могут появиться специальные федеральные марки, право на использование которых производители смогу получить, только находясь в специальном реестре. Об этом 4 июля сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на текст проекта.

Производителей слабоалкогольной продукции будут регулировать аналогично компаниям, выпускающим вино и водку. Отсутствие специального знака будет означать нелегальность продукции, которая, по закону, будет изыматься.

Напомним, что еще в апреле российские власти выступали против ужесточения правил для пивоваров.