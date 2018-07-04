Изменения на «Фонтанке»: нет, это вам не кажется

От создателей «Фонтанки». В ближайшее время на сайте произойдут перемены. В первую очередь это касается главной страницы – мы постарались, чтобы на ней было так же много информации, но чтобы вам, дорогие читатели, воспринимать ее было удобное.

Наш небольшой, но емкий редизайн затронет не только внешний вид первой страницы, но и принципы группировки материалов. Например, у нас появится блок, в котором мы будем каждый день советовать, куда можно пойти сегодня и чем заняться в культурной столице. Лучшие материалы, созданные в партнерстве с компаниями и организациями, будут занимать раздел «Фонтанка Pro». Раздел «Особое мнение» теперь можно полистать на первом экране, а все наши достижения за все время деятельности собраны под кнопкой «Проекты» в шапке сайта.

А наши основные принципы работы – оперативность, честность, взвешенность в подаче информации – мы менять не будем. Оставайтесь с нами! И следите за обновлениями. Мы специально выбрали для старта эти дни, когда в футбольном чемпионате образовался небольшой перерыв.