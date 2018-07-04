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Петербургским детям запретят продавать энергетики
10:54
Снова ДТП с пожаром: на Науки очевидцы успели спасти людей из полыхающей BMW
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Еще трое перебежчиков-«болельщиков» попались у границы с Финляндией
10:43
История о сожженной российскими фанатами девушке стоила работы пиарщице «Леруа Мерлен»
10:34
Петербургский Детский хоспис открывает стационар в Подмосковье
10:20
За 5 месяцев больше ста россиян привезли из отпуска лихорадку Денге
10:08
В России хотят ужесточить продажу пива
10:01
Изменения на «Фонтанке»: нет, это вам не кажется
09:47
Крым включили в список регионов с самым грязным воздухом
09:35
СМИ: Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу в Азербайджане
09:17
Иностранные болельщики в Москве пытаются выяснить, «где спит Ленин»
08:55
В Петербурге полиция помешала аргентинцу подзаработать на мундиале
08:34
США в очередной раз определились с Крымом
08:19
Близ Солсбери два человека снова отравились неизвестным веществом
08:07
Водительские права и загранпаспорт подорожают через месяц
01:35
Русский музей покажет неизвестные фотографии дореволюционной Москвы
01:19
Шедевры моды с царскосельских «Ассоциаций» собрали вместе
01:09
Bank of America: Кризис 1998 года может повториться в ближайшее время
01:01
Активистов с листовками за Сенцова задержала полиция. Второй раз за день
00:41
Английский фанат надругался над памятником легенде «Спартака» Черенкову
00:21
Директор разработчика российских ракет уходит в отставку
00:03
Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира-2018
03/07
Англия с трудом одолела Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
03/07
За хищение 550 млн «мусорный король» Петербурга получил восемь лет
03/07
В Петербурге приговорили к пожизненному сроку главаря преступной группы, убившего четверых
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Съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе открыли, но ночью закроют снова
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Проблемы «Натали Турс» продолжаются: отели в четырех странах отменяют бронирование клиентов туроператора
03/07
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Закон Яровой о пожизненном наказании педофилов приняли в первом чтении
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04.07.2018 10:01

Изменения на «Фонтанке»: нет, это вам не кажется

От создателей «Фонтанки». В ближайшее время на сайте произойдут перемены. В первую очередь это касается главной страницы – мы постарались, чтобы на ней было так же много информации, но чтобы вам, дорогие читатели, воспринимать ее было удобное.

Наш небольшой, но емкий редизайн затронет не только внешний вид первой страницы, но и принципы группировки материалов. Например, у нас появится блок, в котором мы будем каждый день советовать, куда можно пойти сегодня и чем заняться в культурной столице. Лучшие материалы, созданные в партнерстве с компаниями и организациями, будут занимать раздел «Фонтанка Pro». Раздел «Особое мнение» теперь можно полистать на первом экране, а все наши достижения за все время деятельности собраны под кнопкой «Проекты» в шапке сайта.

А наши основные принципы работы – оперативность, честность, взвешенность в подаче информации – мы менять не будем. Оставайтесь с нами! И следите за обновлениями. Мы специально выбрали для старта эти дни, когда в футбольном чемпионате образовался небольшой перерыв.


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Группа компаний «Пионер» вывела в продажу новый ассортимент квартир второй очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная»
предоставлено компанией ООО "Акира Оил"
02.07.2018 10:00
Мировая премьера японского моторного масла AUTOBACS
20 апреля в городе Токио, Япония между компаниями Акира Оил и AUTOBACS SEVEN было подписано соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ
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29.06.2018 20:00
В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтового оборудования
Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пусконаладочные работы.
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29.06.2018 19:00
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
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29.06.2018 17:43
12 друзей Компании Л1
Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
ГК «Эталон»
28.06.2018 12:03
ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
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26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
Алексей Рожнов, "Фонтанка.ру"
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Клубный дом с рестораном появился у гольфистов
На территории гольф-клуба Strawberry fields в Ломоносовском районе Ленобласти открылся клубный дом с рестораном.
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