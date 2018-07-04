Крым включили в список регионов с самым грязным воздухом

Крым оказался в списке российских регионов с самым грязным воздухом. Мониторинг превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ проводили специалисты Роспотребнадзора.

Как пишет 4 июля РБК со ссылкой на «Известия», по данным на 2017 год, самый грязный воздух оказался в Бурятии. В рейтинге с ней соседствуют Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Республика Крым. Отмечается, что данные по Крыму не отображают состояния курортных зон.

В правительстве Бурятии изданию сообщили, что столица региона Улан-Удэ постоянно попадает в антирейтинги городов с самым грязным воздухом. Причиной этого стали выбросы бензапирена, возникающие в результате работы местных угольных котельных. Решить проблему с выбросами планируют до 2020 года с помощью централизации отопления.

В правительстве Иркутской области пояснили, что с 2013 года выбросы в атмосферу с предприятий региона снижаются.

В Роспотребнадзоре отметили, что в целом в России химические примеси были зарегистрированы в менее 0,75% всех проб. При этом уровень загрязнения воздуха в сельскохозяйственных районах ниже, чем в городских.

По данным рейтинга общественной организации «Зеленый патруль» на декабрь 2017 года, наихудшая экологическая обстановка была в Челябинской, Свердловской и Московской областях. А регионы с самой благополучной обстановкой — Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.