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04.07.2018 09:35

СМИ: Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу в Азербайджане

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон перейдет в клуб «Карабах» из Азербайджана. Во время мундиаля голкипер прославился тем, что отбил пенальти нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как 4 июля сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник издания Azerisport.com, футболист прибудет в расположение команды на этой неделе. Условия контракта Халльдоурссона с «Карабахом» не разглашаются. Последним клубом 34-летнего игрока был датский «Раннерс», за который он играл с 2016 года.

На чемпионате мира 2018 года Халльдоурссон в составе сборной Исландии провел три матча на групповом этапе. В первом туре его команда сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. В оставшихся поединках исландцы дважды проиграли и покинули турнир.

Халльдоурссон также является режиссером. Он снял несколько короткометражных фильмов и клипов, в том числе на песню Never forget, которая была исполнена Гретой Саломе и Йоунси на Евровидении-2012.


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