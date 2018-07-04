Иностранные болельщики в Москве пытаются выяснить, «где спит Ленин»

Иностранные болельщики в Москве пытаются найти «спальню» вождя мирового пролетариата и интересуются возможностью скоротать ночь в подземке. О самых необычных вопросах гостей мундиаля рассказал на сайте столичной мэрии вице‐мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, болельщики чаще всего спрашивают у волонтеров, как проехать на Никольскую улицу, где находится фан-зона.

«По всем вопросам туристы обращаются к нашим сотрудникам-волонтерам. Болельщики чаще всего спрашивают у них, как дойти до Красной площади, где находится Никольская улица, причем часто просто показывают фотографию улицы с толпой иностранцев из Интернета», – сказал Ликсутов. Вице-мэр добавил, что иностранцы регулярно пытаются найти «станцию с собачками», имея в виду «Площадь Революции». Эта станция метро оказалась самой популярной у туристов, которые любят тереть носы бронзовым скульптурам собак.

Также иностранных болельщиков интересует «где спит Ленин» и могут ли они переночевать в метро, если у них есть безлимитный билет в метро.

Звучали и предложения руки и сердца. «Вы выйдете за меня?» – спросил гость мундиаля у девушки-волонтера.

Напомним, чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.