В Петербурге полиция помешала аргентинцу подзаработать на мундиале

Предприимчивые иностранцы не теряют надежды заработать на играх российского мундиаля, но исправно попадаются полиции.

Как стало известно «Фонтанке», накануне петербургские правоохранители задержали на Крестовском острове 55-летнего аргентинца за попытку продать билеты на матч Швейцария – Швеция. За пару часов до матча мужчина решил заработать, предлагая билеты номиналом 185 и 245 долларов.

Разбираться в судьбе соотечественника приехал консул Даниэль Каттини, которому уже не впервые приходится отвечать за действия болельщиков из Аргентины в Петербурге. В отношении оборотистого жителя Латинской Америки возбудили дело по статье 14.15.2 Кодекса административных правонарушений (КоАП) РФ (незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение).

Напомним, что иностранцы регулярно пытаются перепродать свои билеты на матчи мундиаля. Последний случай произошел в Москве 2 июля, когда сотрудники правоохранительных органов задержали двух мексиканцев, решивших улучшить свои финансовые дела на встрече России с Испанией. Всего в столице выявлено восемь попыток спекуляции, большинство из которых совершили граждане других стран. В Петербурге первого перекупщика поймали еще до старта чемпионата мира.

Напомним, что в конце января Госдума приняла специальные поправки в КоАП, в котором появились две новые статьи – 14.15.2 и 14.15.3, предусматривающие наказание для спекулянтов билетами. Так, физическим лицам грозит административный штраф в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета. Юридические лица должны будут выплатить от пятисот тысяч до миллиона рублей штрафа, также они могут столкнуться с административным приостановлением деятельности на срок до 90 месяцев.

Для российского чемпионата мира FIFA выпущено 2 926 172 билета, из которых почти 2,5 миллиона проданы. Международная федерация футбола реализовала именные билеты через свой сайт в несколько этапов, чтобы избежать их перепродажи.

Чемпионат мира по футболу продлится в России до 15 июля 2018 года.