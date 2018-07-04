Близ Солсбери два человека снова отравились неизвестным веществом

Два человека отравились неизвестным веществом в британском городе Эймсбери близ Солсбери. Об этом сообщила 4 июля полиция графства Уилтшир, которая проводит расследование.

Как следует из сообщения, в Эймсбери еще вечером 30 июня нашли мужчину и женщину лет 40 на вид. Пострадавшие были без сознания. Их доставили в больницу Солсбери, где и диагностировали отравление неизвестным веществом. Медики заявляют, что пациенты находятся в критическом состоянии. В настоящий момент проводятся экспертизы, чтобы установить причину отравления. Не исключается версия наркотиков.

Полиция оцепила места в Эймсбери и Солсбери, которые могли посещать пострадавшие. Проводится расследование.

Напомним, 4 марта этого года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Юлия Скрипаль находилась в больнице чуть более месяца, ее отец — больше двух.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.