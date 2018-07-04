Водительские права и загранпаспорт подорожают через месяц

Получение водительских прав нового образца и заграничного паспорта станет существенно дороже. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который увеличивает размер государственной пошлины. Документ 4 июля опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что заграничный паспорт нового поколения с электронным носителем информации обойдется в пять тысяч рублей вместо прежних трех тысяч. Для детей до 14 лет плата составит две с половиной тысячи вместо полутора тысяч.

Водителям придется раскошелиться на три тысячи рублей, чтобы получить удостоверение (сейчас две тысячи рублей). Госпошлина за регистрацию транспортных средств составит полторы тысячи рублей.

В правительстве озадачились повышением госпошлин весной 2018 года. Это объяснялось компенсацией затрат на внедрение документов нового поколения, которые имеют электронные носители информации. По оценкам экспертов, изменения принесут в бюджет на 42 миллиарда рублей больше.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации.