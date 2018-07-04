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04.07.2018 01:01

Активистов с листовками за Сенцова задержала полиция. Второй раз за день

Пятерых участников движения «Солидарность» задержала полиция на Невском проспекте в Петербурге вечером 3 июля. Поводом для визита в отделение стали листовки и значки в поддержку режиссера Олега Сенцова и украинских политических заключённых. Для двоих оппозиционеров это уже второе задержание за вечер.

Как рассказала «Фонтанке» активистка Ольга Смирнова, её и Ирину Богдановскую, Марию Кожеватову, Илью Эшфэра и Владимира Шипицына задержали на Аничковом мосту около одиннадцати вечера. Внимание полиции привлекли листовки в руках идущих и значки на их одежде. Материалы были посвящены голодовке Олега Сенцову и 64 украинским политическим заключенным, которых удерживают в российских тюрьмах. Демонстрация подобной атрибутики, по мнению полиции, нарушает введённый на время мундиаля запрет на массовые акции не в специально отведенных для этого местах (в Петербурге — Удельный парк). С Невского проспекта оппозиционеров доставили в 28-й отдел полиции, где они сейчас и находятся. В отношении задержанных будут составлять административные протоколы, однако они сами пока не знают — по какой статье. Скорее всего, речь пойдет о незаконной организации публичного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП).

Отметим, у двоих активистов это будет уже второй протокол за день. Ранее у стадиона «Санкт-Петербург» задержали Ольгу Смирнову и Владимира Шипицына. У них изъяли около 400 листовок в поддержку голодающего украинского режиссёра, осужденного за подготовку теракта. В отношении активистов составили административные протоколы как раз по части второй статьи 20.2 КоАП. По словам Смирновой, защитника к ним не пустили. 

Сегодня также в отдел полиции отправили четверых участников движения «Весна», трое из них несовершеннолетние. Активисты проводили на Крестовском острове во время  футбольного матча ЧМ акцию против пыток и политических преследований. Перформанс с волком Забивакой и окровавленной девушкой в полиции сочли мелким хулиганством.


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