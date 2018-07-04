Английский фанат надругался над памятником легенде «Спартака» Черенкову

Задержание английского фаната произошло по ходу матча 1/8 финала Англия – Колумбия в Москве 3 июля. Поводом для этого стало осквернение памятника легенде «Спартака» Федору Черенкову, который установлен перед «Открытием ареной». Британец написал на нем слово England.

«По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом», – цитирует официального представителя ГУВД Москвы «Спорт-Экспресс».

По данным «Чемпионата.com», мужчину зовут Холл, и он фанат лондонского футбольного клуба «Арсенал». В настоящий момент надпись уже отмыли. Как написали в сообществе российских ультрас, это сделали соотечественники нарушителя.